Павел Воля и Ляйсан Утяшева объявили о новых съемках «Выжить в...»: «Следующий сезон будет таким, какого еще не было»

Павел Воля снова поздравил финалистку и победительницу шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Он вышел с ней на связь в передаче «Утро. ТНТ». Александра Сухорукова поделилась эмоциями. Она была поражена тому, что стала знаменитой. Теперь люди с ней просят сделать фото на улице. Также Саша отметила, что еще не придумала, как потратит свой выигрыш в 10 миллионов рублей.

А вот Воля рассказал, что многие считали ее слабой и ей удавалось скрыть свои силы, что и позволило ей дойти до финала. Он также заверил, что вместе с женой Ляйсан Утяшевой не делает ставки на то, кто победит в их шоу.

Ляйсан тоже присоединилась к эфиру и рассказала, что будут съемки четвертого сезона проекта.

«Он, конечно, состоится, потому что я столько новых красивых нарядов нашила и на себя, и на Павлика, и на Пуха. Поэтому, друзья, конечно скоро», — сказала ведущая. «Все спрашивали, будет ли в следующем сезоне сниматься Пух, наша собака. Да, будет, Пух летит с нами. Куда мы не скажем, с кем летим не расскажем. Интрига пусть продолжается. Следующий сезон будет таким, какого еще не было!» — добавил Воля. «Снова будут бороться звезды против народных героев», — отметила Утяшева.