Павел Воля и Ляйсан Утяшева объявили о новых съемках «Выжить в...»: «Следующий сезон будет таким, какого еще не было»

А вот Воля рассказал, что многие считали ее слабой и ей удавалось скрыть свои силы, что и позволило ей дойти до финала. Он также заверил, что вместе с женой
Ляйсан тоже присоединилась к эфиру и рассказала, что будут съемки четвертого сезона проекта.
«Он, конечно, состоится, потому что я столько новых красивых нарядов нашила и на себя, и на Павлика, и на Пуха. Поэтому, друзья, конечно скоро», — сказала ведущая.
«Все спрашивали, будет ли в следующем сезоне сниматься Пух, наша собака. Да, будет, Пух летит с нами. Куда мы не скажем, с кем летим не расскажем. Интрига пусть продолжается. Следующий сезон будет таким, какого еще не было!» — добавил Воля.
«Снова будут бороться звезды против народных героев», — отметила Утяшева.
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