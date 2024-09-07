Беременная Анна Хилькевич вышла на связь из роддома: «Схватки прекратились ночью»

Анна Хилькевич уже давно состоит в браке с Артуром Мартиросяном. У пары растут дочк и: восьмилетняя Арианни и шестилетняя Анна-Мария. А недавно актриса объявила, что снова беременна. В этот период звезда «Универа» начала вести утреннее шоу на ТНТ. До последнего месяца беременности Анна Хилькевич продолжала работать. Накануне, 6 сентября, Анна Хилькевич поехала в роддом. Она ждала этого дня с большим нетерпением. А 7 сентября Анна Хилькевич вышла на связь из палаты.

В соцсети актриса рассказала, что у нее были схватки. Однако потом врачи поняли, что раскрытие маленькое и не стали стимулировать роды. В итоге, знакомства с малышкой пока не произошло.

«Подождали, поставили капельницы и выбрали самое оптимальное разумное решение. А то представьте: идет слабая родовая деятельность, раскрытие маленькое, а пузырь решили проколоть. Прокололи — раскрытия все еще нет, а уже, к примеру, идет какой час безводного периода — в итоге КС. Это в лучшем случае. Ну и т. д. Ситуаций может быть много. Итог. Сейчас я проснулась в палате, схватки прекратились ночью, я выспалась. Но я, конечно, грущу. Я думаю, что меня скоро осмотрят и отпустят домой в ближайшее время», — поделилась Анна Хилькевич .

Она добавила, что у ее мамы также происходило во время беременности. Анна Хилькевич считает, что это особенность, которая связана с беременностью. Поклонники поддержали артистку и отметили, что все случится в нужный момент.