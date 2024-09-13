Подруги из «Дома-2» Таня Мусульбес и Ира Пинчук весело провели время в бане

Татьяна Мусульбес и Ирина Пинчук. Фото: соцсети Татьяны Мусульбес

Две закадычные подружки телестройки Татьяна Мусульбес и Ирина Пинчук насладились общением.

Бывшие участницы «Дома-2» Татьяна Мусульбес и Ирина Пинчук, подружившиеся на проекте, продолжают поддерживать теплые отношения. Теперь они уже дружат семьями. Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы часто бывают в гостях у Ирины Пинчук и Арая Чобаняна и принимают пару с сыновьями у себя дома.

Но на этот раз Татьяна Мусульбес и Ирина Пинчук встретились на нейтральной территории. Две молодые матери устроили себе отдых в бане. Судя по всему, мужья спокойно отпустили их развлекаться, а сами остались дома с детьми.

Татьяна Мусульбес, родившая дочку в начале августа, не могла скрыть своего счастья.

«Не планировала сегодня выходить в соцсети. Но похвастаться надо. Маму выпустили отдохнуть со второй мамой», — поделилась Татьяна Мусульбес в микроблоге, показав кадры с Ириной Пинчук.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Ирина Пинчук и Татьяна Мусульбес в бане ни в чем себе не отказывали. Фото: соцсети Татьяны Мусульбес

Татьяна Мусульбес и Ирина Пинчук показали свой стол в бане, который был накрыт явно не на двоих. На нем — креветки, грудинка, картошка с селедкой, холодец с хреном и горчицей.

Подруги уточнили со смехом, что девочки едят также, как и мальчики.

Читайте также:

Читайте также