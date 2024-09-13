Подруги из «Дома-2» Таня Мусульбес и Ира Пинчук весело провели время в бане

Бывшие участницы «Дома-2»
и Татьяна Мусульбес , подружившиеся на проекте, продолжают поддерживать теплые отношения. Теперь они уже дружат семьями. Ирина Пинчук и Татьяна Мусульбес часто бывают в гостях у Роман Капаклы и Арая Чобаняна и принимают пару с сыновьями у себя дома. Ирины Пинчук
Но на этот раз
и Татьяна Мусульбес встретились на нейтральной территории. Две молодые матери устроили себе отдых в бане. Судя по всему, мужья спокойно отпустили их развлекаться, а сами остались дома с детьми. Ирина Пинчук , родившая дочку в начале августа, не могла скрыть своего счастья. Татьяна Мусульбес
«Не планировала сегодня выходить в соцсети. Но похвастаться надо. Маму выпустили отдохнуть со второй мамой», — поделилась
в микроблоге, показав кадры с Татьяна Мусульбес . Ириной Пинчук
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и Татьяна Мусульбес показали свой стол в бане, который был накрыт явно не на двоих. На нем — креветки, грудинка, картошка с селедкой, холодец с хреном и горчицей. Ирина Пинчук
Подруги уточнили со смехом, что девочки едят также, как и мальчики.