Подруги из «Дома-2» Таня Мусульбес и Ира Пинчук весело провели время в бане

Бывшие участницы «Дома-2» Татьяна Мусульбес и Ирина Пинчук , подружившиеся на проекте, продолжают поддерживать теплые отношения. Теперь они уже дружат семьями. Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы часто бывают в гостях у Ирины Пинчук и Арая Чобаняна и принимают пару с сыновьями у себя дома.

Но на этот раз Татьяна Мусульбес и Ирина Пинчук встретились на нейтральной территории. Две молодые матери устроили себе отдых в бане. Судя по всему, мужья спокойно отпустили их развлекаться, а сами остались дома с детьми.

Татьяна Мусульбес , родившая дочку в начале августа, не могла скрыть своего счастья.

«Не планировала сегодня выходить в соцсети. Но похвастаться надо. Маму выпустили отдохнуть со второй мамой», — поделилась Татьяна Мусульбес в микроблоге, показав кадры с Ириной Пинчук .