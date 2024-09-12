Внучка Маслякова отчитала журналистов у могилы деда: «Зачем это все? У людей горе! Боженька все видит»

Александр Масляков несколько лет боролся с раком. Он отказался вести КВН, когда его здоровье сильно пошатнулось. Не так давно телеведущий перестал появляться на публике. Оказалось, что в последние месяцы Александр Васильевич уже не ходил и не мог говорить. 8 сентября создатель и ведущий КВН умер.

11 сентября состоялось прощание с ним. Друзья, коллеги и ученики приехали, чтобы почтить память мэтра. Вдова Александра Маслякова Светлана Маслякова во время траурной церемонии много плакала. Была раздавлена горем и 18-летняя внучка телеведущего Таисия. Ей даже стало плохо под конец скорбного мероприятия.

Когда гроб с телом Маслякова привезли на Новодевичье кладбище , туда приехали его родные и самые близкие друзья. Сын телеведущего Александр Масляков-младший вел свою дочь за руку. А когда у могилы дедушки Таисия увидела журналистов и операторов, у нее началась истерика.

«Мы же просили не снимать! Зачем это все? У людей горе? Боженька все видит», — отчитала прессу Таисия Маслякова. «Не надо, они же все выложат», — попытался успокоить дочь Александр Масляков-младший . «Ну и пусть», — ответила она, пишет « МК ».