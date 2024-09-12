Кристина Орбакайте сделала заявление о своей маме: «Алла будет петь»

Кристина Орбакайте много лет поет и снимается в кино. Она является востребованной персоной. Однако в этом году певица столкнулась с проблемами. Некоторые ее гастроли в России были отменены. При этом она ездила с концертами в Израиль. Пока также артистка давно не выступала в США. В новом интервью она пояснила, что не переживает, так как многие выступления ее просто перенесли. Она рассказала, что летом много путешествует. У нее появились такие хобби, как разбирать и собирать чемодан, готовить и изучать астрологию. Звезда призналась, что у нее вспыльчивый характер, но она ругается только по делу.

И в конце интервью Орбакайте спросили о том, есть ли вопрос, который ей не задали.

«Я не задам себе вопрос, а я просто отвечу. Хорошо? Алла будет петь», – произнесла артистка в YouTube-канале «Дежурный по Америке».

Поклонники решили, что так Кристина намекнула, что слухи о том, что Примадонна хочет вернуться на сцену – правда. Но также не исключено, что певица просто решила дать понять, что ее мама продолжит записывать песни, хотя и живет за границей.