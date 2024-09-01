Сколько лет Клавдии Земцовой, дочери Кристины Орбакайте?

Певица и актриса Кристина Орбакайте в третий раз стала мамой 30 марта 2012 года. В этот день на свет появилась ее единственная дочка Клавдия. У Кристины Орбакайте есть еще два сына, рожденные от разных мужчин, Никита Пресняков и Дэни Байсаров.
Сейчас девочке двенадцать лет. Все, кто видел Клавдию, утверждают, что она неподражаемо красива.
Девочка унаследовала внешность от своих родителей. Она похожа и на маму, певицу и актрису Кристину Орбакайте, и на папу, американского бизнесмена Михаила Земцова.
Клавдия Земцова, дочь Кристины Орбакайте, живет и учится в США. Девочка знает несколько языков. В ее активе русский, английский, испанский.
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Минувшим летом Клавдия Земцова путешествовала по Европе вместе с родителями, Кристиной Орбакайте и Михаилом Земцовым. А вот до бабушки, Аллы Пугачевой, Клавдия Земцова, судя по всему, так и не доехала. По крайней мере, в соцсети никаких доказательств встречи Аллы Пугачевой, жившей летом в Юрмале, и ее внучки предоставлено не было.