Сколько лет Клавдии Земцовой, дочери Кристины Орбакайте?

Певица и актриса Кристина Орбакайте в третий раз стала мамой 30 марта 2012 года. В этот день на свет появилась ее единственная дочка Клавдия. У Кристины Орбакайте есть еще два сына, рожденные от разных мужчин, Никита Пресняков и Дэни Байсаров.

Сейчас девочке двенадцать лет. Все, кто видел Клавдию, утверждают, что она неподражаемо красива.

Девочка унаследовала внешность от своих родителей. Она похожа и на маму, певицу и актрису Кристину Орбакайте , и на папу, американского бизнесмена Михаила Земцова.

Клавдия Земцова, дочь Кристины Орбакайте , живет и учится в США. Девочка знает несколько языков. В ее активе русский, английский, испанский.

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