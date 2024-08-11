Орбакайте устроила фотосессию с мужем Земцовым и своей дочкой на острове Миконос

Кристина Орбакайте с дочкой. Фото: соцсети Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте показала трогательные фото с мужем и дочкой. Звездная семья продолжает путешествовать.

Кристина Орбакайте уже давно стала популярной персоной. Она дает концерты в России и Европе. Певица ездит в США, где учится ее дочка Клавдия, а также работает муж Михаил Земцов. Этим летом она успела устроить гастроли в Израиле. А теперь звезда проводит время с семьей. Они побывали в Перу, потом катались по Италии. И теперь пара оказалась в Греции. Артистка стала делиться кадрами, на которых предстала на Миконосе, где встречала закат.

Орбакайте облачилась в платье в пол с разрезом на тонких бретельках и с принтом. Она красовалась с Клавдией, которой 12 лет. Внучка Аллы Пугачевой в белом мини-платье показала стройные ноги.

«Любимая традиция провожать закат на острове Миконос», — написала артистка.

На еще одном фото Кристина стояла с дочкой. Их обнимал Земцов. Поклонники были сражены тем, как выглядит Клавдия. Ее рост и стройность покорили подписчиков.

«У вашей дочери не было шансов не иметь такие длинные, стройные ноги!» — заявила zu.6358.

«Красавицы! Доча — папина копия!» — присоединился zhanatoc.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов с дочкой. Фото: соцсети Кристины Орбакайте

Читайте также:

Читайте также