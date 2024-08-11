Орбакайте устроила фотосессию с мужем Земцовым и своей дочкой на острове Миконос

Кристина Орбакайте уже давно стала популярной персоной. Она дает концерты в России и Европе. Певица ездит в США, где учится ее дочка Клавдия, а также работает муж Михаил Земцов. Этим летом она успела устроить гастроли в Израиле. А теперь звезда проводит время с семьей. Они побывали в Перу, потом катались по Италии . И теперь пара оказалась в Греции. Артистка стала делиться кадрами, на которых предстала на Миконосе, где встречала закат.

Орбакайте облачилась в платье в пол с разрезом на тонких бретельках и с принтом. Она красовалась с Клавдией, которой 12 лет. Внучка Аллы Пугачевой в белом мини-платье показала стройные ноги.