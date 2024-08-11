Орбакайте устроила фотосессию с мужем Земцовым и своей дочкой на острове Миконос

Орбакайте облачилась в платье в пол с разрезом на тонких бретельках и с принтом. Она красовалась с Клавдией, которой 12 лет. Внучка Аллы Пугачевой в белом мини-платье показала стройные ноги.
«Любимая традиция провожать закат на острове Миконос», — написала артистка.
На еще одном фото Кристина стояла с дочкой. Их обнимал Земцов. Поклонники были сражены тем, как выглядит Клавдия. Ее рост и стройность покорили подписчиков.
«У вашей дочери не было шансов не иметь такие длинные, стройные ноги!» — заявила zu.6358.
«Красавицы! Доча — папина копия!» — присоединился zhanatoc.
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