Орбакайте устроила прогулку на лодке в Италии: «Слышишь, свобода, будем на ты!»
Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press
Дочка Аллы Пугачевой насладилась красотами озера Гарда.
Кристина Орбакайте уже давно стала известной персоной. Она продолжает выступать на сцене. Но в этом году ее гастроли в России сорвались. Она не смогла выступить в Сибири. Однако летом певица организовала выступления в Израиле, а также пела на частных мероприятиях. Потом она продолжила отдыхать с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Они посетили Перу, а потом приехали в Европу. Уже не первую неделю звезда отдыхает в Италии.
На этот раз Кристина поделилась новыми кадрами. Она предстала в черном шелковом костюме с узором на блузке. Лук дополнили очки с круглой оправой. Она нежилась в лодке в лучах солнца. Артистка показала красочные виды с озера Гарда.
«Слышишь, свобода, будем на ты!» — заявила певица.
Поклонники восхитились кадрами. Орбакайте не перестает следить за фигурой в 53 года. Примечательно, что сейчас в Европе отдыхает ее сын Никита со своим отцом Владимиром Пресняковым. Они проводят время в Испании.