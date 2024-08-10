Орбакайте устроила прогулку на лодке в Италии: «Слышишь, свобода, будем на ты!»

Кристина Орбакайте уже давно стала известной персоной. Она продолжает выступать на сцене. Но в этом году ее гастроли в России сорвались. Она не смогла выступить в Сибири. Однако летом певица организовала выступления в Израиле, а также пела на частных мероприятиях. Потом она продолжила отдыхать с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Они посетили Перу, а потом приехали в Европу. Уже не первую неделю звезда отдыхает в Италии.

На этот раз Кристина поделилась новыми кадрами. Она предстала в черном шелковом костюме с узором на блузке. Лук дополнили очки с круглой оправой. Она нежилась в лодке в лучах солнца. Артистка показала красочные виды с озера Гарда.