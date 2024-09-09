Деньгов обратился к Топурии в день ее рождения: «Каждый день благодарю судьбу за тебя»

9 сентября звезда отмечает свой день рождения. Супруг решил поздравить ее в соцсети. Примечательно, что он выложил редкое фото с женой, где она позировала беременной.
Сам Лев был в кремовом костюме и ковбойкой шляпе. Он отрастил пышную бороду. А Кети облачилась в шелковое вечернее платье, которое подчеркнуло ее формы. По всей видимости, кадр был сделан незадолго до родов.
«Каждый день благодарю судьбу за тебя! Спасибо тебе! Будь всегда счастлива, моя душа!» — написал Деньгов.
Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, что они гармоничная пара.
Напомним, что ранее у певицы был брак с Львом Гейхманом. От бизнесмена она родила дочку Оливию. После развода артистка пыталась встречаться с Гуфом, но их роман был недолгим.
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