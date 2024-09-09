Деньгов обратился к Топурии в день ее рождения: «Каждый день благодарю судьбу за тебя»

Кети Топурия большую часть жизни выступает на сцене. Она смогла стать успешной певицей. Солистка группы «А’Студио» уже занялась продюсированием. Она также обрела счастье в личной жизни. Певица строит отношения с дипломатом Львом Деньговым . У пары растет сын Адам . А недавно артистка снова стала мамой. Она родила дочку, которую назвала Николь.

9 сентября звезда отмечает свой день рождения. Супруг решил поздравить ее в соцсети. Примечательно, что он выложил редкое фото с женой, где она позировала беременной.

Сам Лев был в кремовом костюме и ковбойкой шляпе. Он отрастил пышную бороду. А Кети облачилась в шелковое вечернее платье, которое подчеркнуло ее формы. По всей видимости, кадр был сделан незадолго до родов.