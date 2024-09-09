Деньгов обратился к Топурии в день ее рождения: «Каждый день благодарю судьбу за тебя»

Кети Топурия. Фото: Global Look Press

Многодетная солистка группы «А’Студио» отметила свое 38-летие.

Кети Топурия большую часть жизни выступает на сцене. Она смогла стать успешной певицей. Солистка группы «А’Студио» уже занялась продюсированием. Она также обрела счастье в личной жизни. Певица строит отношения с дипломатом Львом Деньговым. У пары растет сын Адам. А недавно артистка снова стала мамой. Она родила дочку, которую назвала Николь.

9 сентября звезда отмечает свой день рождения. Супруг решил поздравить ее в соцсети. Примечательно, что он выложил редкое фото с женой, где она позировала беременной.

Сам Лев был в кремовом костюме и ковбойкой шляпе. Он отрастил пышную бороду. А Кети облачилась в шелковое вечернее платье, которое подчеркнуло ее формы. По всей видимости, кадр был сделан незадолго до родов.

Кети Топурия и Лев Деньгов. Фото: соцсети Кети Топурии

«Каждый день благодарю судьбу за тебя! Спасибо тебе! Будь всегда счастлива, моя душа!» — написал Деньгов.

Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, что они гармоничная пара.

Напомним, что ранее у певицы был брак с Львом Гейхманом. От бизнесмена она родила дочку Оливию. После развода артистка пыталась встречаться с Гуфом, но их роман был недолгим.

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