Ясновидящий — о Маслякове: «Были в его жизни непростые события»

В 82 года, 8 сентября , от рака легких умер Александр Масляков — бессменный ведущий КВН. И хотя он долго болел, для многих известие о его кончине оказалось шокирующим .

Вместе с тем ясновидящий Дионисий полагает, что Александр Васильевич прожил отпущенное ему с достоинством и переживать за его душу не стоит.

По словам Дионисия, каждый человек появляется на этом свете с определенной задачей, с собственным жизненным путем. Иногда люди отклоняются от него и идут не своей дорогой, тогда их бытие на земле прекращается преждевременно. Александр Васильевич же смог прожить жизнь так, как ему было отпущено.

«Осмелюсь предположить, что Александр Масляков все-таки прошел свой путь. Он выполнил все свои цели и задачи, прожил довольно яркую, интересную, наполненную жизнь. Не всегда с позитивными аспектами, были и непростые события. Но он сделал все, что ему нужно было сделать в этой жизни, красиво и естественно», — прокомментировал Дионисий.