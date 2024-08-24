Дана Борисова рассказала, зачем сделала пластику лица: «Брови сползли и напоминали мне Брежнева»

Дана Борисова является известной персоной. Она много лет работала на телевидении. Но потом оказалось, что у нее есть зависимость. Андрей Малахов поместил ее на лечение в рехаб. После этого блондинка смогла взять себя в руки. Примечательно, что ранее она рассказала, что у нее были проблемы с весом. Дана вместе с дочкой стала колоть уколы для похудения. А вот теперь она сделала пластическую операцию.

Вслед за Викторией Боней телеведущая сделала себе подтяжку лица и «лисьи глазки». Она показала свое опухшее и отекшее лицо. Поклонники стали ее осуждать за желание омолодиться.

«С возрастом и красавицы становятся некрасивыми. Меня в своей внешности не устраивал нахмурившийся внешний вид: брови сползли и напоминали мне уже Брежнева. Хотелось что-то в себе немного поменять, и, вдохновившись образом модели Беллы Хадид, я решилась на пластику», — пояснила Борисова «МК» .

По словам звезды, операция продлилась три года. Теперь телеведущая хочет поменять паспорт и обновить свое фото.