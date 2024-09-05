Беременная Мария Погребняк приехала в роддом: «Начались схватки»

Блогер, продюсер и светская львица Мария Погребняк состояла в браке с футболистом Павлом Погребняком . Но за последнее время ее жизнь круто изменилась. Мария Погребняк развелась, встретила нового возлюбленного и в этом году сообщила о помолвке, а потом — о беременности. Летом Мария Погребняк не скрывала своего округлившегося живота. А 5 сентября она сообщила, что у нее начались схватки. Блондинка облачилась в платье и позвала визажиста, чтобы ей сделали макияж.

«Когда начались схватки, но тебе очень хочется встретить день рождения ребенка красивой», — написала Мария Погребняк в соцсети.