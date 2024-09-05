Беременная Мария Погребняк приехала в роддом: «Начались схватки»

Мария Погребняк. Фото: соцсети Марии Погребняк

Мария Погребняк рассказала, что ждет встречи с малышом. Ольга Бузова призналась, что переживает за нее.

Блогер, продюсер и светская львица Мария Погребняк состояла в браке с футболистом Павлом Погребняком. Но за последнее время ее жизнь круто изменилась. Мария Погребняк развелась, встретила нового возлюбленного и в этом году сообщила о помолвке, а потом — о беременности. Летом Мария Погребняк не скрывала своего округлившегося живота. А 5 сентября она сообщила, что у нее начались схватки. Блондинка облачилась в платье и позвала визажиста, чтобы ей сделали макияж.

«Когда начались схватки, но тебе очень хочется встретить день рождения ребенка красивой», — написала Мария Погребняк в соцсети.

Вскоре Мария Погребняк уже была в роддоме. Она переоделась в халат и зашла в палату.

Мария Погребняк приехала в роддом. Фото: соцсети Марии Погребняк

«Совсем скоро я встречусь с тобой, малыш. Пожелайте мне удачи», — сказала звезда.

За Марию Погребняк переживает телеведущая Ольга Бузова. Они дружат много лет.

«Моя девочка, нервничаю, как за себя. Мы ждем! С Богом», — написала Ольга Бузова в соцсети.

Напомним, что этот ребенок будет для Марии Погребняк четвертым. Она решила не узнавать заранее пол малыша. В браке с Павлом Погребняком Мария Погребняк родила троих сыновей. Ранее Мария Погребняк рассказывала, что назовет дочь Россияной, а если родится сын, то он получит имя Владимир.

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