Беременная Мария Погребняк приехала в роддом: «Начались схватки»
Мария Погребняк. Фото: соцсети Марии Погребняк
Мария Погребняк рассказала, что ждет встречи с малышом. Ольга Бузова призналась, что переживает за нее.
Блогер, продюсер и светская львица Мария Погребняк состояла в браке с футболистом Павлом Погребняком. Но за последнее время ее жизнь круто изменилась. Мария Погребняк развелась, встретила нового возлюбленного и в этом году сообщила о помолвке, а потом — о беременности. Летом Мария Погребняк не скрывала своего округлившегося живота. А 5 сентября она сообщила, что у нее начались схватки. Блондинка облачилась в платье и позвала визажиста, чтобы ей сделали макияж.
«Когда начались схватки, но тебе очень хочется встретить день рождения ребенка красивой», — написала Мария Погребняк в соцсети.
Вскоре Мария Погребняк уже была в роддоме. Она переоделась в халат и зашла в палату.