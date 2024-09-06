Мария Погребняк родила четвертого ребенка

Модель, блогер, продюсер и светская львица Мария Погребняк сообщила прекрасную новость. Накануне, 5 сентября, появился на свет ее четвертый по счету ребенок.

Мария Погребняк в микроблоге подробно рассказала, во сколько она прибыла в роддом со схватками, во сколько начались роды и в какое время они завершились.

Малыш немаленький. Мария Погребняк озвучила его параметры, а вот пол пока сообщать не стала.

«В 14:38 на свет появилось наше чудо — 3,820 г и 55 см», — написала Мария Погребняк в соцсети.

Бывшая жена футболиста Павла Погребняка поделилась в микроблоге первым фото, на котором предстала с новым мужем и новорожденным малышом. Кроха в кадре предстал облаченным во все белое.