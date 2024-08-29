Беременная Погребняк призналась, что видится с бывшим мужем: «Он с удовольствием ест пироги, которые я пеку»

Мария Погребняк долгое время была в браке с футболистом Павлом Погребняком. Они считались одной из самых крепких пар. Блондинка родила от него троих сыновей . Однако в 2023 году они развелись. Вскоре у нее появился новый возлюбленный. Примечательно, что она похвасталась помолвочным кольцом, а вскоре сообщила, что беременна. Уже скоро Мария снова станет мамой. Она находится на последних сроках беременности. В беседе с Teleprogramma.org светская львица заявила, что после развода не перестала верить в любовь.

Также она отметила, что видится с бывшим мужем. Они смогли остаться в дружеских отношениях.

«Я никогда не теряла веру в себя, веру в любовь. Я прекрасно отдавала отчет, что моя история с Павлом она подошла к концу. Но при этом мы взрослые люди. Мы с Павлом сели, поговорили, у нас сохранились дружеские отношения. Я с удовольствием с ним общаюсь. Мы сейчас собираем детей к школе, это делаем вдвоем. Завтра вместе едем закупать одежду к 1 сентября. И когда мы встречаемся все вместе и с детьми, он с удовольствием ест пироги, которые я пеку» – поделилась Мария.

Она также прокомментировала развод Алсу и Яна Абрамова. По словам Погребняк, порой нужно отпустить человека, чтобы стать счастливее. Она уверена, что Алсу еще встретит свою любовь.