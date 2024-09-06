Только что родившая Погребняк — о своем крупном ребенке: «Врачи в шоке»

Бывшая жена футболиста Павла Погребняка , модель, продюсер, светская львица, общественный деятель Мария Погребняк накануне, 5 сентября, в четвертый раз стала мамой.

У Марии Погребняк и ее нового мужа, бизнесмена Игоря Головинского родился ребенок. Никаких данных о малыше Мария Погребняк пока не сообщила. Но есть все основания полагать, что это опять мальчик . У Марии Погребняк, напомним, уже есть трое сыновей от брака с Павлом Погребняком .

Пока Мария Погребняк рассказала поклонникам лишь о том, что новорожденный малыш очень крупный. Ребенок родился весом 3,820 г и ростом 55 см.