Только что родившая Погребняк — о своем крупном ребенке: «Врачи в шоке»

Мария Погребняк. Фото: Global Look Press

Параметры новорожденного малыша — это все, что пока сообщила о нем поклонникам Мария Погребняк.

Бывшая жена футболиста Павла Погребняка, модель, продюсер, светская львица, общественный деятель Мария Погребняк накануне, 5 сентября, в четвертый раз стала мамой.

У Марии Погребняк и ее нового мужа, бизнесмена Игоря Головинского родился ребенок. Никаких данных о малыше Мария Погребняк пока не сообщила. Но есть все основания полагать, что это опять мальчик. У Марии Погребняк, напомним, уже есть трое сыновей от брака с Павлом Погребняком.

Пока Мария Погребняк рассказала поклонникам лишь о том, что новорожденный малыш очень крупный. Ребенок родился весом 3,820 г и ростом 55 см.

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Мария Погребняк с мужем и новорожденным младенцем. Фото: соцсети Марии Погребняк

Мария Погребняк призналась, что врачи были несказанно удивлены, когда увидели, какого крупного малыша она произвела на свет.

«Передо мной лежит месячный ребенок. Все врачи в шоке, как он во мне уместился», — поделилась Мария Погребняк.

По материалам starhit.ru

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