Беременная Мария Погребняк вышла замуж накануне родов

Блогер, продюсер и светская львица Мария Погребняк со дня на день в четвертый раз станет мамой. Накануне этого прекрасного события бывшая жена футболиста Павла Погребняка вышла замуж.

Вместе с отцом своего будущего малыша, бизнесменом Игорем Головинским Мария Погребняк отправилась в один из столичных МФЦ, чтобы официально зарегистрировать брак.

Для торжественного дня Мария Погребняк выбрала, как и полагается, белое платье, накинув поверх такого же оттенка жакет. На ногах будущей мамы были модные мюли на высоком каблуке. Беременность Мария Погребняк переносит легко, так что может себе позволить красоваться даже на финальной ее стадии.

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Напомним, этот брак стал для Марии Погребняк вторым. Предложение руки и сердца она получила весной этого года.

По материалам starhit.ru