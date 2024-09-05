Исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова лишилась миллиона рублей из-за мошенников

Певиц а Наталия Власова много лет выступает на сцене. Она не скрывала, что хорошо зарабатывает. Артистка рассказала, что не так давно столкнулась с мошенниками. Она попала в почти такую же ситуацию, что и Лариса Долина . На Наталию Власову также оказывали психологическое давление.

«Мне позвонили по видеосвязи. Я взяла трубку, на видео был человек в погонах. Он представился сотрудником ФСБ. Ну а потом разыграли целый спектакль. Мне рассказали, что мои деньги под угрозой и нужно перевести их на безопасный счет. Разговор начался с того, что они знали, в каком банке у меня счет, и убедили, что именно здесь против меня работают аферисты, чтобы я ни в коем случае в этот банк не обратилась — ведь именно там сидят мошенники», — поделилась Наталия Власова.

Она отметила, что ее так запугали, что целые сутки ни о чем она не рассказывала дочке и родным. Она считала, что сотрудничает с ФСБ и делала все, что они просили. Артистка призналась, что миллион рублей перевела на счет, который назвали «безопасным». Но в итоге Наталия Власова просто лишилась этих денег. Исполнительница хита «Я у твоих ног» обратилась в полицию и теперь злоумышленников ищут. По ее словам, это были люди из Украины.