Почему именно Власова стала жертвой мошенников: ответил психолог

Жертвами мошенников может стать любой человек. И даже звездный статус не спасает от обмана. Недавно Наталия Власова попалась на крючок злоумышленников и отдала им 980 тысяч рублей. По словам психолога Андрея Зберовского, жертвами нечистых на руку людей становятся люди двух категорий . И, скорее всего, певица попадает под одну из них.

«Как показывает мой опыт работы с людьми, которые попадали на мошенников, обычно это ответственные, серьезные люди. Они привыкли, что их слово чего-то стоит, что они надежны. Они предполагают, что все люди надежные. И они оказываются заложниками, доверяя тем людям, которые предлагают им что-то сделать, совершить какие-то действия. И вторая категория — это доверчивые, внимательные, нежные, люди, которых можно разжалобить. Они исходят из того, что все люди добрые», — пояснил эксперт в разговоре с Teleprogramma.pro .

Напомним, что Наталии Власовой несколько дней названивали якобы сотрудники правоохранительных органов и Центробанка. Оказалось, что это мнимые специалисты . За несколько дней им удалось убедить артистку перевести им крупную сумму.