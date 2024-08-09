Почему именно Власова стала жертвой мошенников: ответил психолог
Наталия Власова. Фото: Global Look Press
Наталия Власова отдала мошенникам 980 тысяч рублей.
Жертвами мошенников может стать любой человек. И даже звездный статус не спасает от обмана. Недавно Наталия Власова попалась на крючок злоумышленников и отдала им 980 тысяч рублей. По словам психолога Андрея Зберовского, жертвами нечистых на руку людей становятся люди двух категорий. И, скорее всего, певица попадает под одну из них.
«Как показывает мой опыт работы с людьми, которые попадали на мошенников, обычно это ответственные, серьезные люди. Они привыкли, что их слово чего-то стоит, что они надежны. Они предполагают, что все люди надежные. И они оказываются заложниками, доверяя тем людям, которые предлагают им что-то сделать, совершить какие-то действия. И вторая категория — это доверчивые, внимательные, нежные, люди, которых можно разжалобить. Они исходят из того, что все люди добрые», — пояснил эксперт в разговоре с Teleprogramma.pro.
Напомним, что Наталии Власовой несколько дней названивали якобы сотрудники правоохранительных органов и Центробанка. Оказалось, что это мнимые специалисты. За несколько дней им удалось убедить артистку перевести им крупную сумму.