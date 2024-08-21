Лариса Долина подала в суд на мать-одиночку, которая купила ее квартиру

Лариса Долина оказалась одной из самых известных персон в России. Недавно она оказалась в центре внимания, так как ее обманули мошенники. Несколько месяцев певица общалась с злоумышленниками, которые выдавали себя за представителей спецслужб. Она продала свою пятикомнатную квартиру под их давлением, а потом полученные 112 миллионов и свои сбережения перевела на счет, от куда их сразу украли. Позже артистка вышла на связь и призналась, что ее признали потерпевшей .

Был найден курьер, которого втянули в мошенническую схему. В квартиру пытались попасть люди, которые ее купили. Теперь стало известно, что Долина подала в суд на покупательницу квартиры, которой оказалась 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье.

Певица требует признать сделку о продаже ее квартиры недействительной. Если суд станет на ее сторону, то она получит жилье назад, но при этом должна будет возместить 112 млн рублей покупательнице.

На данный момент на недвижимость наложен арест из-за дела о мошенничестве, пишет Телеграм-канал Shot.