Анна Нетребко поздравила единственного сына с днем рождения: «16 лет — это уже не шутки!»
Анна Нетребко. Фото: соцсети Анны Нетребко
Оперная певица Анна Нетребко эмоционально обратилась к Тьяго.
Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко в этом году развелась с мужем, оперным певцом Юсифом Эйвазовым. Они смогли остаться друзьями. Бывшие супруги вместе растили сына Анны Нетребко от отношений с баритоном Эрвином Шроттом.. Сын пары страдает аутизмом. Анна Нетребко приложила максимум усилий к тому, чтобы Тьяго рос и развивался, как и его здоровые сверстники.
5 сентября Анна Нетребко поздравила сына с днем рождения. Она выложила кадры с именинником. На одном фото певица позировала с ним. А на другом она показала повзрослевшего Тьяго во весь рост.
«С днем рождения, Тиш! 16 лет — это уже не шутки! Пройдет всего пару лет и ты начнешь строить свою собственную жизнь! Я буду всегда рядом — любить и поддерживать! Будь счастлив! Удачи тебе», — написала Анна Нетребко в соцсети.
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица Анна Нетребко. Другие были поражены тому, как повзрослел Тьяго. Он уже стал выше своей мамы. Это первый день рождения, когда с ним не было Юсифа Эйвазова, который относится к Тьяго как к родному сыну.