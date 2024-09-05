Анна Нетребко поздравила единственного сына с днем рождения: «16 лет — это уже не шутки!»

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко в этом году развелась с мужем, оперным певцом Юсифом Эйвазовым . Они смогли остаться друзьями. Бывшие супруги вместе растили сына Анны Нетребко от отношений с баритоном Эрвином Шроттом.. Сын пары страдает аутизмом. Анна Нетребко приложила максимум усилий к тому, чтобы Тьяго рос и развивался, как и его здоровые сверстники.

5 сентября Анна Нетребко поздравила сына с днем рождения. Она выложила кадры с именинником. На одном фото певица позировала с ним. А на другом она показала повзрослевшего Тьяго во весь рост.