Шуфутинский рассказал, как с Пугачевой прогуливал пары в училище: «Алла в невероятно коротких юбках всегда»

«У нас был фейс-контроль. При входе в училище музыкальное на занятие, иногда выходила заведующая учебной частью, а иногда ректор и смотрела, как мы одеты. И поскольку Алла в невероятно коротких юбках всегда, длинные рыжие волосы, тоже очень смело одета. Я кудрявый, вот с такой шевелюрой был когда-то, но без бороды еще тогда и одет достаточно модно, потому что деньжата водились. Я в ресторанах работал в тайне. Не разрешали, когда ты учишься в музыкальном заведении работать в ресторанах. Могли просто отчислить.
Мы одевались симпатично, но нас отшивали, нас могли не пропустить на пары, чего мы и ждали. Потому что еще была компания продвинутых ребят, которые играли джаз, слушали Beatles, любили рок-н-ролл. Они тоже как-то так смело одевались.
У Аллы дом был рядом с этим музыкальным училищем. Мы шли туда, вино, кино и домино. У меня дома бывали, но мы жили на Ленинском проспекте, ехать было далеко. У меня бабушка строгая была. Она говорила: «Ну что это такое, что это за юбки?» А я говорил: «Бабушка, ну зато какие ноги». Мы прогуливали, но учились хорошо», – поделился Шуфутинский.
К слову, и теперь
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