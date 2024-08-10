Иосиф Пригожин объяснил поведение Аллы Пугачевой, уехавшей из России: «Ей все безразлично, кроме нее самой»

Алла Пугачева уже давно не приезжала в Россию. Она предпочитает ездить на Кипр и в Юрмалу. Но ходили слухи, что до конца лета певица окажется в Москве, так как у нее накопилось много дел. Однако эту информацию она опровергла , а также высмеяла новость, что якобы собиралась дать концерт. Теперь артистка хранит молчание, хотя на ее родине гибнут люди. Поведение звезды прокомментировал Иосиф Пригожин . Он считает, что о ней уже стоит забыть.

«Ей все безразлично, кроме нее самой. Ее никто не интересует. Она, как жила, так и живет. Она в принципе живет для себя», — высказался муж певицы Валерии.

В последнее время в соцсетях Пугачеву атакую хейтеры . Даже многие коллеги ее критикуют. Но Иосиф заявил, что певицу надо оставить в покое, так как свое влияние она потеряла, уехав в Израиль.

«Неужели больше нечего обсуждать, кроме как просить дать оценку того, что происходит, Аллу Пугачеву? Она еще играет какую-то роль в стране? Оставьте ее в покое», — сказал он « МК ».