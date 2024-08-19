Дмитрий Тарасов тратит полмиллиона в месяц на Анастасию Костенко: «Я ей перевожу»

По словам Тарасова, около 200 тысяч в месяц у них уходит на продукты. Также больше 100 тысяч уходит на разные секции для детей и садик. Деньги футболист отправляет жене. Также он рассказал, что на Костенко оформлены квартиры и машины.
«У детей репетиторов нет, а игрушки… я такой, щедрый папа! Могу подарить что-то из детского магазина, если увижу. На это уходит тысяч 50. Конкретной суммы, которую я перевожу супруге, — нету. Я думаю, что примерно полмиллиона в месяц я ей перевожу. Но в эту сумму входят и продукты, и траты на детей!» – поделился Дмитрий.
По его словам, сейчас он тратит больше, чем раньше. А значит, что на
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