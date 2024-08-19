Дмитрий Тарасов тратит полмиллиона в месяц на Анастасию Костенко: «Я ей перевожу»

Дмитрий Тарасов сменил несколько футбольных команд. Он также стал блогером. В 2022 года вместе с рэпером T-killah спортсмен объявил о создании медийной футбольной команды «Родина Медиа». Так как уже давно Дмитрий состоит в браке с Анастасией Костенко, то его траты только растут. В феврале у пары родился четвертый ребенок . Также от первого брака у футболиста есть дочка Ангелина, которой он отправляет алименты. В новом выпуске шоу на YouTube-канале «proПуск» он заявил, что очень щедрый и не привык экономить.

По словам Тарасова, около 200 тысяч в месяц у них уходит на продукты. Также больше 100 тысяч уходит на разные секции для детей и садик. Деньги футболист отправляет жене. Также он рассказал, что на Костенко оформлены квартиры и машины.

«У детей репетиторов нет, а игрушки… я такой, щедрый папа! Могу подарить что-то из детского магазина, если увижу. На это уходит тысяч 50. Конкретной суммы, которую я перевожу супруге, — нету. Я думаю, что примерно полмиллиона в месяц я ей перевожу. Но в эту сумму входят и продукты, и траты на детей!» – поделился Дмитрий.

По его словам, сейчас он тратит больше, чем раньше. А значит, что на Ольгу Бузову спортсмен не тратил столько денег. За месяц, как оказалось, сейчас у него выходит расходов на 2,2 млн рублей.