Кто настоящий биологический отец Ксении Собчак?

Известная журналистка, блогер и светская львица
Мать Ксении Собчак — Людмила Нарусова, политик, сенатор.
Родной, биологический отец Ксении Собчак, Анатолий Александрович Собчак, был влиятельным человеком, мэром Санкт-Петербурга, видным политическим и общественным деятелем, ученым-правоведом, доктором юридических наук, профессором.
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Отец Ксении Собчак умер 19 февраля 2000 года, в Светлогорске Калининградской области. Ему было 62 года. Официальная причина смерти Анатолия Собчака — острая сердечная недостаточность.
У Ксении Собчак были очень трогательные отношения с отцом. В каждую годовщину его смерти Собчак публично вспоминает об отца. Она пишет трогательные посты, в которых рассказывает истории из своего детства и юности, связанные с папой.
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