Вдова Юдашкина поблагодарила дочку и зятя за внуков: «Агатончика! О которой так мечтал Валентин!»

3 сентября Галина и ее муж отметили 10 лет совместной жизни. Юдашкина выложила семейные фото из отпуска. Она все лето провела с ними.
Марина Юдашкина с дочкой, заятем и внуками. Фото: соцсети Марины Юдашкиной
«Галочка и Петя! Поздравляю с годовщиной 10-летней свадьбы! Желаю огромного счастья и семейного благополучия и любви! Вы подарили нам замечательных внуков! Которых я очень люблю! И Агатончика! О которой так мечтал Валентин!» – написала она.
Поклонники были восхищены тем, как выросли дети. Многие отметили, что внучка модельера стала еще больше похожа на дедушку.
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