Вдова Юдашкина поблагодарила дочку и зятя за внуков: «Агатончика! О которой так мечтал Валентин!»

Марина Юдашкина. Фото: Global Look Press

Марина Юдашкина поделилась кадрами с подросшими внуками.

Валентин Юдашкин умер в 2023 году. Модельер много лет боролся с онкологическим заболеванием. Он успел познакомиться со своими внуками Аркадием и Анатолием, а также с внучкой Агатой Ариеллой. Примечательно, что дочка кутюрье Галина занимается не только воспитанием детей. Она возглавила модный Дом отца и уже открыла несколько бутиков в Дубае, где живет несколько лет. На этот раз вдова Юдашкина Марина поздравила дочку и своего зятя Петра Максакова в годовщиной.

3 сентября Галина и ее муж отметили 10 лет совместной жизни. Юдашкина выложила семейные фото из отпуска. Она все лето провела с ними.

Марина Юдашкина с дочкой, заятем и внуками. Фото: соцсети Марины Юдашкиной

«Галочка и Петя! Поздравляю с годовщиной 10-летней свадьбы! Желаю огромного счастья и семейного благополучия и любви! Вы подарили нам замечательных внуков! Которых я очень люблю! И Агатончика! О которой так мечтал Валентин!» – написала она.

Поклонники были восхищены тем, как выросли дети. Многие отметили, что внучка модельера стала еще больше похожа на дедушку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также:

Читайте также