Вдова Юдашкина поблагодарила дочку и зятя за внуков: «Агатончика! О которой так мечтал Валентин!»

Валентин Юдашкин умер в 2023 году. Модельер много лет боролся с онкологическим заболеванием. Он успел познакомиться со своими внуками Аркадием и Анатолием, а также с внучкой Агатой Ариеллой. Примечательно, что дочка кутюрье Галина занимается не только воспитанием детей. Она возглавила модный Дом отца и уже открыла несколько бутиков в Дубае, где живет несколько лет. На этот раз вдова Юдашкина Марина поздравила дочку и своего зятя Петра Максакова в годовщиной.

3 сентября Галина и ее муж отметили 10 лет совместной жизни. Юдашкина выложила семейные фото из отпуска. Она все лето провела с ними.