65-летняя вдова Юдашкина со своими внуками попала в непогоду на курорте: «Налетел ветер и начался сильный дождь»

Недавно семья
Этим летом она поехала в путешествие с дочкой, зятем и малышами. Они оказались в США, где отметили
Марина Юдашкина. Фото: соцсети Марины Юдашкиной
Но внуков Марина уже не стала снимать. Хоть Аркадий, Анатолий и Агата постоянно находятся с ней. На курорте была непогода, которая чуть не испортила им отдых.
«Поехали купаться в море, по дороге нас застала разная погода, налетел ветер и начался сильный дождь, затем вышло солнце, встретили заход солнца и закат! Утомленные солнцем и дорогой дети быстро уснули!» – поделилась вдова модельера.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Юдашкина.
«Посмотрите! Вообще не стареет!» – заявила Tettasus.
«Когда я вырасту, я хочу быть как вы. В такой же прекрасной форме», – отметила tatiana_meltsina.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Марина Юдашкина. Фото: соцсети Марины Юдашкиной
Читайте также: