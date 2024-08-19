65-летняя вдова Юдашкина со своими внуками попала в непогоду на курорте: «Налетел ветер и начался сильный дождь»

Недавно семья Валентина Юдашкина отметила годовщину со дня смерти модельера. Примечательно, что он долгое время боролся с раком. Он лечился как за границей, так и в России. Его смерть стала все равно неожиданной для его близких. Его Домом моды теперь занимается дочка Галина. Она живет в Дубае, где недавно открыла бутики. Также там бизнесвумен растит своих детей. А вот Марина после смерти мужа живет в большом особняке в Москве, но старается регулярно видеться с внуками.

Этим летом она поехала в путешествие с дочкой, зятем и малышами. Они оказались в США, где отметили двухлетие Агаты Ариеллы. Теперь Юдашкина проводит время в курортной зоне. Она поделилась кадрами, на которых предстала в футболке и белых шортах, подчеркнув свою фигуру и точеные ноги.