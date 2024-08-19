65-летняя вдова Юдашкина со своими внуками попала в непогоду на курорте: «Налетел ветер и начался сильный дождь»

Марина Юдашкина с дочкой Галиной. Фото: соцсети Марины Юдашкиной

Марина Юдашкина проводит отпуск в США.

Недавно семья Валентина Юдашкина отметила годовщину со дня смерти модельера. Примечательно, что он долгое время боролся с раком. Он лечился как за границей, так и в России. Его смерть стала все равно неожиданной для его близких. Его Домом моды теперь занимается дочка Галина. Она живет в Дубае, где недавно открыла бутики. Также там бизнесвумен растит своих детей. А вот Марина после смерти мужа живет в большом особняке в Москве, но старается регулярно видеться с внуками.

Этим летом она поехала в путешествие с дочкой, зятем и малышами. Они оказались в США, где отметили двухлетие Агаты Ариеллы. Теперь Юдашкина проводит время в курортной зоне. Она поделилась кадрами, на которых предстала в футболке и белых шортах, подчеркнув свою фигуру и точеные ноги.

Марина Юдашкина. Фото: соцсети Марины Юдашкиной

Но внуков Марина уже не стала снимать. Хоть Аркадий, Анатолий и Агата постоянно находятся с ней. На курорте была непогода, которая чуть не испортила им отдых.

«Поехали купаться в море, по дороге нас застала разная погода, налетел ветер и начался сильный дождь, затем вышло солнце, встретили заход солнца и закат! Утомленные солнцем и дорогой дети быстро уснули!» – поделилась вдова модельера.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Юдашкина.

«Посмотрите! Вообще не стареет!» – заявила Tettasus.

«Когда я вырасту, я хочу быть как вы. В такой же прекрасной форме», – отметила tatiana_meltsina.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Марина Юдашкина. Фото: соцсети Марины Юдашкиной

Читайте также:

Читайте также