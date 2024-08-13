Вдова Юдашкина сводила двухлетнюю внучку модельера в зоопарк: «Понравилось кормить жирафа»

Марина Юдашкина с дочкой Галиной. Фото: соцсети Марины Юдашкиной

Марина Юдашкина продолжает отдыхать с семьей на море. Бизнесвумен выложила умилительные кадры.

Валентин Юдашкин ушел из жизни больше года назад. Теперь его бизнесом занимается дочка Галина Юдашкина. Она не скрывает, что не сможет делать все, как ее отец. Однако наследница кутюрье хочет сохранить его стиль. Также она растит детей: Аркадия, Анатолия и Агату Ариеллу. Вдова модельера Марина с радостью проводит время с внуками. Она всегда их ждет в Москве в своем особняке. А вот летом бизнесвумен отправилась в Дубай, где воссоединилась с родными.

Вот уже несколько недель Марина Юдашкина находится на море. Она делится красочными кадрами с курорта. А 13 августа вдова модельера сводила внуков в зоопарк. На этот раз она запечатлелась в футболке и джинсовых шортах. Марина держала на руках малышку Агату, которая кормила жирафа.

Марина Юдашкина с внучкой. Фото: соцсети Марины Юдашкиной

«Были в зоопарке с детьми! Все получили удовольствие! Особенно Агата! Ей понравилось кормить жирафа!» — поделилась Марина Юдашкина.

Поклонники пришли в восторг от того, в какой форме находится 65-летняя мама Марина Юдашкина. Другие осыпали комплиментами пухлощекую и кудрявую внучку кутюрье. Многие отмечают, что она растет копией своего деда Валентина Юдашкина.

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