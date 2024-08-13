Вдова Юдашкина сводила двухлетнюю внучку модельера в зоопарк: «Понравилось кормить жирафа»

Вот уже несколько недель Марина Юдашкина находится на море. Она делится красочными кадрами с курорта. А 13 августа вдова модельера сводила внуков в зоопарк. На этот раз она запечатлелась в футболке и джинсовых шортах. Марина держала на руках малышку Агату, которая кормила жирафа.
Марина Юдашкина с внучкой. Фото: соцсети Марины Юдашкиной
«Были в зоопарке с детьми! Все получили удовольствие! Особенно Агата! Ей понравилось кормить жирафа!» — поделилась Марина Юдашкина.
Поклонники пришли в восторг от того, в какой форме находится 65-летняя мама Марина Юдашкина. Другие осыпали комплиментами пухлощекую и кудрявую внучку кутюрье. Многие отмечают, что она растет копией своего деда
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