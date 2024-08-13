Вдова Юдашкина сводила двухлетнюю внучку модельера в зоопарк: «Понравилось кормить жирафа»

Валентин Юдашкин ушел из жизни больше года назад. Теперь его б изнесом занимаетс я дочка Галина Юдашкина. Она не скрывает, что не сможет делать все, как ее отец. Однако наследница кутюрье хочет сохранить его стиль. Также она растит детей: Аркадия, Анатолия и Агату Ариеллу. В дова модельера Марина с радостью проводит время с внуками. Она всегда их ждет в Москве в своем особняке. А вот летом бизнесвумен отправилась в Дубай, где воссоединилась с родными.

Вот уже несколько недель Марина Юдашкина находится на море. Она делится красочными кадрами с курорта. А 13 августа вдова модельера сводила внуков в зоопарк. На этот раз она запечатлелась в футболке и джинсовых шортах. Марина держала на руках малышку Агату, которая кормила жирафа.