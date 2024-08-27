«Лучше спать, чем яйцами себя пугать»: почему диета Мамаевой с двумя белками не сработает — диетолог Мойсенко

Звезда шоу «Сокровища императора» Алана Мамаева раскрыла своим подписчикам интересный метод похудения.

По словам модели, если съедать на ночь два яичных белка, то можно потерять к утру 150-250 граммов веса. Якобы они содержат аминокислоты, которые содержат гормон роста (соматотропный гормон), который и способствует уменьшению жировой прослойки.

Метод, конечно, весьма привлекательный, но правильный ли? С этим вопросом Teleprogramma.org обратилась к врачу-диетологу, кандидату медицинских наук Римме Мойсенко.

Эксперт подтвердила, что соматотропин действительно вырабатывается ночью, а белки этому способствуют. Но вот поедание яиц без желтков перед сном вовсе не панацея, да и в принципе сомнительная идея.

«Соматотропин будет вырабатываться у любого человека с хорошим белковым обменом. Но человек получит хороший результат по снижению веса только тогда, когда станет ложится спать до 11 часов вечера и в 11 вечера будет находится уже в стадии глубокого сна. Подчеркну, что максимальное количество соматотропина вырабатывается не под действием белка, который мы на ночь съели, а под действием глубины сна. И только тогда у нас будет максимальное расщепление жира. А то, что белок, съедаемый на ночь, поднимает уровень соматотропина — это полная утопия. Главное — это вовремя ложиться, и иметь нормальный белковый обмен в течение дня. А если не есть за 4 часа до сна (совсем, ни кусочка), то 100% будет снижение веса. Подытожу: лучше спать, чем яйцами себя пугать!» — прокомментировала эксперт диету Мамаевой.