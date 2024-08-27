«Лучше спать, чем яйцами себя пугать»: почему диета Мамаевой с двумя белками не сработает — диетолог Мойсенко

Алана Мамаева. Фото: Global Look Press

Алана Мамаева рассказала своим подписчикам об интересном методе похудения.

Звезда шоу «Сокровища императора» Алана Мамаева раскрыла своим подписчикам интересный метод похудения.

По словам модели, если съедать на ночь два яичных белка, то можно потерять к утру 150-250 граммов веса. Якобы они содержат аминокислоты, которые содержат гормон роста (соматотропный гормон), который и способствует уменьшению жировой прослойки.

Метод, конечно, весьма привлекательный, но правильный ли? С этим вопросом Teleprogramma.org обратилась к врачу-диетологу, кандидату медицинских наук Римме Мойсенко.

Эксперт подтвердила, что соматотропин действительно вырабатывается ночью, а белки этому способствуют. Но вот поедание яиц без желтков перед сном вовсе не панацея, да и в принципе сомнительная идея.

«Соматотропин будет вырабатываться у любого человека с хорошим белковым обменом. Но человек получит хороший результат по снижению веса только тогда, когда станет ложится спать до 11 часов вечера и в 11 вечера будет находится уже в стадии глубокого сна.

Подчеркну, что максимальное количество соматотропина вырабатывается не под действием белка, который мы на ночь съели, а под действием глубины сна. И только тогда у нас будет максимальное расщепление жира. А то, что белок, съедаемый на ночь, поднимает уровень соматотропина — это полная утопия.

Главное — это вовремя ложиться, и иметь нормальный белковый обмен в течение дня. А если не есть за 4 часа до сна (совсем, ни кусочка), то 100% будет снижение веса. Подытожу: лучше спать, чем яйцами себя пугать!» — прокомментировала эксперт диету Мамаевой.

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