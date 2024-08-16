Мамаев губит душу собственной дочки? Малышка держится из последних сил

Жена футболиста Павла Мамаева, Надежда Санько, решив показать, что ее муж — прекрасный отец, выставила в сеть его переписку с 10-летней дочкой от Аланы Мамаевой. В отсканированном чате видно, как спортсмен давит на Алису, а та холодно парирует ему.

Мамаева пояснила подписчикам, что подарила Алисе банковскую карту. Та обнаружила в приложении возможность отправлять открытку с небольшим денежным переводом. И от чистого сердца в день рождения отца перевела ему 100 рублей вместе с открыткой. Но отец проигнорировал подарок, позже отчитав дочь за него.