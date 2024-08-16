Мамаев губит душу собственной дочки? Малышка держится из последних сил

Павел Мамаев. Фото: Global Look Press

Алана ответила на нападки жены Павла Мамаева.

Жена футболиста Павла Мамаева, Надежда Санько, решив показать, что ее муж — прекрасный отец, выставила в сеть его переписку с 10-летней дочкой от Аланы Мамаевой. В отсканированном чате видно, как спортсмен давит на Алису, а та холодно парирует ему.

Мамаева пояснила подписчикам, что подарила Алисе банковскую карту. Та обнаружила в приложении возможность отправлять открытку с небольшим денежным переводом. И от чистого сердца в день рождения отца перевела ему 100 рублей вместе с открыткой. Но отец проигнорировал подарок, позже отчитав дочь за него.

Переписка Мамаева с дочерью. Скриншот: соцсети

Клинический психолог Родион Барабанов специально для Teleprogramma.org проанализировал переписку Мамаева с наследницей.

«Из переписки выше, что я вижу, папа ставит ребенка в ответственно-виноватую позицию. Ребенок, еще не имея достаточных механизмов регуляции, контроля, анализа и совладания со стрессом, оказывается ответственным за чувства и эмоции родителя (не так поздравила, не то сказала, ни это сделала). При этом еще незрелому разуму вменяется дисциплинарная вина («Я не спрашивал, где ты…»). Очевидно, что в таком случае ответной реакцией будет защитная пассивная агрессия. Стоит прежде всего заботиться о чувствах ребенка и каким бы ни было поздравление, реагировать на него чутко и с благодарностью, поскольку дети выражают то малое, на что способны «от души», — прокомментировал эксперт.

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