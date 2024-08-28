Футболист Павел Мамаев стал отцом в третий раз

Павел Мамаев счастлив в отношениях с Надеждой Санькой. В этом году футболист и его избранница объявили, что ждут пополнения в семье. Пара устроила гендер-пати, но решила не раскрывать всем пол будущего малыша. А 28 августа жена спортсмена объявила, что родила малыша. Она рассказала, что у них на свет появился еще один сын, которого назвали Павлом в честь отца. В соцсети Надежда Санько выложила трогательные кадры из роддома.

Павел Мамаев взял на руки малыша. По всей видимости, он присутствовал на родах. Футболист не мог сдержать счастливую улыбку.