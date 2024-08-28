Футболист Павел Мамаев стал отцом в третий раз

Павел Мамаев и Надежда Санько. Фото: соцсети Надежды Санько

Возлюбленная Павла Мамаева призналась, что роды были трудными.

Павел Мамаев счастлив в отношениях с Надеждой Санькой. В этом году футболист и его избранница объявили, что ждут пополнения в семье. Пара устроила гендер-пати, но решила не раскрывать всем пол будущего малыша. А 28 августа жена спортсмена объявила, что родила малыша. Она рассказала, что у них на свет появился еще один сын, которого назвали Павлом в честь отца. В соцсети Надежда Санько выложила трогательные кадры из роддома.

Павел Мамаев взял на руки малыша. По всей видимости, он присутствовал на родах. Футболист не мог сдержать счастливую улыбку.

Павел Мамаев с сыном. Фото: соцсети Надежды Санько

«Боже, как же я счастлива! Нет слов, чтобы выразить, что я чувствую. Сегодня, 28.08.2024, в 11.10 утра родился мой сын, мой красавец — Паша Мамаев! Моя мечта о трех сыновьях стала реальностью, и я благодарю Всевышнего за это! Мы невероятно счастливы, до слез. Это были непростые роды, но об этом я расскажу позже, а пока разделите со мной счастливый момент», — поделилась она.

Также на фото можно увидеть ручки и ножки новорожденного мальчика. А вот лицо ребенка пара пока скрывает. Сама Надежда Санько явно была уставшей. Поклонники и друзья поздравили пару с пополнением.

Напомним, что в 2022 году у них родился сын, которого они назвали Тимофеем. Также у Павла есть дочка от экс-жены Аланы — Алиса. А у Надежды Санько есть старший сын Абдуллах от прошлых отношений.

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Надежда Санько родила еще одного сына. Фото: соцсети Надежды Санько

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