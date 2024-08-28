Футболист Павел Мамаев стал отцом в третий раз

Павел Мамаев счастлив в отношениях с Надеждой Санькой. В этом году футболист и его избранница объявили, что ждут
Павел Мамаев взял на руки малыша. По всей видимости, он присутствовал на родах. Футболист не мог сдержать счастливую улыбку.
Павел Мамаев с сыном. Фото: соцсети Надежды Санько
«Боже, как же я счастлива! Нет слов, чтобы выразить, что я чувствую. Сегодня, 28.08.2024, в 11.10 утра родился мой сын, мой красавец — Паша Мамаев! Моя мечта о трех сыновьях стала реальностью, и я благодарю Всевышнего за это! Мы невероятно счастливы, до слез. Это были непростые роды, но об этом я расскажу позже, а пока разделите со мной счастливый момент», — поделилась она.
Также на фото можно увидеть ручки и ножки новорожденного мальчика. А вот лицо ребенка пара пока скрывает. Сама Надежда Санько явно была уставшей. Поклонники и друзья поздравили пару с пополнением.
Напомним, что в 2022 году у них родился сын, которого они назвали Тимофеем. Также у Павла есть дочка от
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Надежда Санько родила еще одного сына. Фото: соцсети Надежды Санько
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