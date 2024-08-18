«Доча — высокая красавица! Все самые красивые черты от родителей»: как сейчас выглядит единственная внучка Пугачевой — Клавдия

Кристина Орбакайте вместе с семьей отдыхает в Греции. В своем микроблоге певица поделилась свежими фото, чем привлекла внимание поклонников. Те с удовольствием рассматривали и обсуждали снимки, на которых была запечатлена единственная внучка Аллы Пугачевой — Клавдия. В свои 12 лет девочка может похвастаться высоким ростом и стройностью. Внешне она похожа и на отца, и на маму. Но в отличие от Кристины Орбакайте , которая белокожая блондинка, ее дочка Клавдия — смуглая и обладает шоколадным оттенком волос. Девочка учится в американской школе. И как все подростки старается особо не выделяться: носит длинные волосы на прямой пробор, любит толстовки — самый обычный тинейджер.

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