«Доча — высокая красавица! Все самые красивые черты от родителей»: как сейчас выглядит единственная внучка Пугачевой — Клавдия

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Клавдия смугленькая. Фото: соцсети героя публикации
Вот, что пишут о внешности Клавдии поклонники.
«Доча — высокая красавица! Все самые красивые черты от родителей», - заверила marischka_mm23.
«Как же дочь похожа на Кристину, прям героиня фильма «Чучело», - шутит dzhanbulat.78.
«Красавицы! Дочка — папина копия!» - подметил zhanatoc.
«Клавдия взяла от родителей все самое красивое. Очень эффектная девочка, стройна и пластична как горная лань, красивые и нежные черты лица, взгляд как у папы, улыбка мамы. Все отлично!» - похвалила natalieachke.
«У вашей дочери не было шансов не иметь такие длинные, стройные ноги!» - добавила zu.6358.
«Вся семейка на одно лицо!» - заметила daniya692021.
«Доченька красивая, как быстро выросла», - удивилась marina06111969.
«Приятно видеть вас, улыбки, отдых, вместе!» - отметила shagolga41.