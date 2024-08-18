«Доча — высокая красавица! Все самые красивые черты от родителей»: как сейчас выглядит единственная внучка Пугачевой — Клавдия

Кристина Орбакайте с Михаилом Земцовым и дочкой Клавой. Фото: соцсети героя публикации

Большую часть времени дочка Кристины Орбакайте проводит в Америке.

Кристина Орбакайте вместе с семьей отдыхает в Греции. В своем микроблоге певица поделилась свежими фото, чем привлекла внимание поклонников. Те с удовольствием рассматривали и обсуждали снимки, на которых была запечатлена единственная внучка Аллы Пугачевой — Клавдия. В свои 12 лет девочка может похвастаться высоким ростом и стройностью. Внешне она похожа и на отца, и на маму. Но в отличие от Кристины Орбакайте, которая белокожая блондинка, ее дочка Клавдия — смуглая и обладает шоколадным оттенком волос. Девочка учится в американской школе. И как все подростки старается особо не выделяться: носит длинные волосы на прямой пробор, любит толстовки — самый обычный тинейджер.

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Кристина Орбакайте с дочкой Клавой в Греции. Фото: соцсети героя публикации

Клавдия смугленькая. Фото: соцсети героя публикации

Вот, что пишут о внешности Клавдии поклонники.

«Доча — высокая красавица! Все самые красивые черты от родителей», - заверила marischka_mm23.

«Как же дочь похожа на Кристину, прям героиня фильма «Чучело», - шутит dzhanbulat.78.

«Красавицы! Дочка — папина копия!» - подметил zhanatoc.

«Клавдия взяла от родителей все самое красивое. Очень эффектная девочка, стройна и пластична как горная лань, красивые и нежные черты лица, взгляд как у папы, улыбка мамы. Все отлично!» - похвалила natalieachke.

«У вашей дочери не было шансов не иметь такие длинные, стройные ноги!» - добавила zu.6358.

«Вся семейка на одно лицо!» - заметила daniya692021.

«Доченька красивая, как быстро выросла», - удивилась marina06111969.

«Приятно видеть вас, улыбки, отдых, вместе!» - отметила shagolga41.

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