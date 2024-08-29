Царикаев – о том, куда хотел потратить выигрыш от «Последнего героя»: «Квартира и ремонт потребовали чрезмерные средства»

Участник шоу «Последний герой. Русский сезон» на ТВ-3 Алан Царикаев рассказал
«У меня новая квартира и новый в ней ремонт, которые потребовали чрезмерные средства. Все бы ушло на долги, так что никаких новых приобретений, ничего нового. «Жизнь взаймы», грустно», — не скрыл Царикаев от нашего журналиста.
Врач не скрыл, что работает в кремлевской больнице (Центральная клиническая больница с поликлиникой Управления делами Президента РФ), где его ценят как специалиста. Да и сам он любит место своей трудовой деятельности.
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