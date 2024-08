Валя Карнавал посмеялась над упреками хейтеров: «Всех комментаторов в пабликах бомбит, что я не знаю перевод»

Валя Карнавал уже давно стала звездой. Она прославилась благодаря соцсетям, а потом стала певицей. Блогерша недавно получила работу соведущей в шоу «Голос. Дети» . Артистка признавалась, что похудела так сильно, что ей пришлось сделать пластику. Она заверила, что лишь делала подтяжку груди и больше ничего. Сейчас певица проводит время в Дубае с подругами. Примечательно, что звезда получает комплименты от иностранцев.

«Прямое включение. Почему у бассейна ко мне подходят женщины и мужчины, и говорят одну фразу: You look like a doll? Я не знаю, кто такой doll! Я Валя!» — заявила она в соцсети.