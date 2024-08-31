Валя Карнавал посмеялась над упреками хейтеров: «Всех комментаторов в пабликах бомбит, что я не знаю перевод»

«Прямое включение. Почему у бассейна ко мне подходят женщины и мужчины, и говорят одну фразу: You look like a doll? Я не знаю, кто такой doll! Я Валя!» — заявила она в соцсети.
Однако фанаты посчитали, что это не комплимент, а троллинг. Многие уверены, что куклой называют ее из-за того, что ее внешность не выглядит натуральной.
«Когда ты просто дико угораешь, а всех комментаторов в пабликах бомбит, что я не знаю перевод. Иногда так смешно быть глупышкой!» — ответила злопыхателям Карнавал.
Она заверила, что не видит в своем конфузе с не знанием иностранного языка ничего страшного.
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