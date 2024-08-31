Валя Карнавал посмеялась над упреками хейтеров: «Всех комментаторов в пабликах бомбит, что я не знаю перевод»

Валя Карнавал уже давно стала звездой. Она прославилась благодаря соцсетям, а потом стала певицей. Блогерша недавно получила работу соведущей в шоу «Голос. Дети» . Артистка признавалась, что похудела так сильно, что ей пришлось сделать пластику. Она заверила, что лишь делала подтяжку груди и больше ничего. Сейчас певица проводит время в Дубае с подругами. Примечательно, что звезда получает комплименты от иностранцев.

«Прямое включение. Почему у бассейна ко мне подходят женщины и мужчины, и говорят одну фразу: You look like a doll? Я не знаю, кто такой doll! Я Валя!» — заявила она в соцсети.

Однако фанаты посчитали, что это не комплимент, а троллинг. Многие уверены, что куклой называют ее из-за того, что ее внешность не выглядит натуральной.

«Когда ты просто дико угораешь, а всех комментаторов в пабликах бомбит, что я не знаю перевод. Иногда так смешно быть глупышкой!» — ответила злопыхателям Карнавал.

Она заверила, что не видит в своем конфузе с не знанием иностранного языка ничего страшного.