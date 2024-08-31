27 лет назад в автокатастрофе погибла принцесса Диана, так и не увидев взросление своих сыновей

Принцесса Диана была женой принца Чарльза, который в 2022 году стал королем Великобритании Карлом III. Он взошел на престол, когда его женой уже была Камилла. Эта женщина повлияла на всю его жизни. Именно из-за нее разрушился его брак с Дианой. Он не смогла терпеть его измен. А 31 августа 1997 года принцесса попала в автокатастрофу, в которой погибла. Этот день остается одним из самых трагичных для королевской семьи.

До сих пор гибель принцессы Дианы окутана тайной. У нее остались сыновья принцы Уильям и Гарри. Для них смерть мамы стала большим ударом. Они присутствовали на ее похоронах. А спустя годы отношения между братьями испортились.

Сейчас старший наследник леди Ди занимается выполнением обязанностей и заботиться о жене Кейт Миддлтон , которая борется с раком. А принц Гарри уехал жить в США и отказался от выполнения своих обязанностей. После этого его отношения с братом стали совсем холодными.

На днях они виделись на похоронах дяди , барона Феллоуза. Во время церемонии похорон, которая прошла в Норфолке, сыновья принцессы Дианы даже не подошли друг к другу.