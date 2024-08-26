Борющаяся с раком Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом и старшим сыном появилась в церкви в Шотландии

Для поездки Миддлтон надела бежевый тренч в клетку и темно-коричневую фетровую шляпу с перьями. За рулем сидел ее муж, а на заднем сидении находился старший сын принц Джордж. В другом автомобиле находились 75-летний король Карл III и его жена Камилла Паркер-Боулз. Их вез водитель.
Они все посетили службу в приходской церкви Crathie Kirk, пишет Daily Mail. Напомним, что король продолжил традицию проводить лето в замке Балморал вслед за покойной матерью королевой Елизаветой II. Напомним, что у Карла III тоже обнаружили рук. Он находился в больнице в начале года вместе с Кэтрин.
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