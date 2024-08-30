Принцы Уильям и Гарри воссоединились на похоронах дяди

Родные братья, наследники британского престола, принцы Уильям и Гарри встретились не по собственной воле. Принц Уильям Виндзор и принц Гарри Виндзор вынужденно воссоединились на скорбном мероприятии.

На днях скончался дядюшка принцев, барон Феллоуз, и оба приняли участие в церемонии его похорон, которая прошла в Норфолке.

Люди, присутствовавшие на прощании, отмечали, что принцы Уильям и Гарри держались холодно и даже не подошли друг к другу. Судя по всему, братья не намерены мириться. И, как видно, даже трагические события в их семье не способны заставить принцев пойти на диалог.

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«Уильям и Гарри оба были там, но мы не видели, чтобы они разговаривали друг с другом, и они держались на расстоянии», — рассказали инсайдеры журналистам.

По материалам The Sun