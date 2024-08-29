Названо имя певицы, с которой проводит время Меладзе после развода с Брежневой

Константин Меладзе не сильно страдает из-за развода с Верой Брежневой . У него уже новое увлечение. Пока певица со слезами на глазах рассказывала о том, как тяжело переживает расставание с продюсером, он уже строил другие отношения.

Так считает журналист Антон Беккужев. В разговоре с Teleprogramma.org он заявил, что давно ходят слухи о связи Константина Меладзе с еще одной бывшей солисткой группы «ВИА Гра».

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«Ходят слухи, что у него новая фаворитка — бывшая солистка «ВИА Гры» София Тарасова. Меладзе не пропадет, он найдет себе новую спутницу в любом случае. У него всегда были молодые фаворитки», — объяснил Беккужев.

Отметим, что София Тарасова продолжает сотрудничать с Константином Меладзе и после ухода из группы. Она даже записала несколько хитов с его братом Валерием Меладзе. Однако слухи о романе с продюсером никак не комментирует.