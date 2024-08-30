Марина Юдашкина призналась в любви к внукам: «Мои любимые Аркадий и Агата»

Вдова прославленного модельера
Дочь Марины Юдашкиной Галина Юдашкина подарила маме троих очаровательных наследников — внуков Анатолия и Аркадия и внучку Агату.
В телеграм-канале Марина Юдашкина поделилась снимком Аркаши и Агаты, признавшись, что очень сильно любит маленьких отпрысков.
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Внуки Марины Юдашкиной Аркадий и Агата. Фото: телеграм-канал Марины Юдашкиной
«Мои любимые! Аркадий и Агата!» — подписала кадр Марина Юдашкина.
Подписчики вдовы
«Аркаша и Агатушка так похожи на дедушку Валентина Абрамовича», — написала пользователь Елена Самсонова.
«На первый взгляд, Валентин и Марина! Молодцы родители детишек, отлично постарались», — высказалась подписчица по имени Марина.
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