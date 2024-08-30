Марина Юдашкина призналась в любви к внукам: «Мои любимые Аркадий и Агата»

Марина Юдашкина и ныне покойный Валентин Юдашкин. Фото: Global Look Press

Марина Юдашкина поделилась снимком внуков, детей своей дочери Галины Юдашкиной.

Вдова прославленного модельера Валентина Юдашкина Марина Юдашкина после его смерти находит утешение в общении со своими внуками.

Дочь Марины Юдашкиной Галина Юдашкина подарила маме троих очаровательных наследников — внуков Анатолия и Аркадия и внучку Агату.

В телеграм-канале Марина Юдашкина поделилась снимком Аркаши и Агаты, признавшись, что очень сильно любит маленьких отпрысков.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Внуки Марины Юдашкиной Аркадий и Агата. Фото: телеграм-канал Марины Юдашкиной

«Мои любимые! Аркадий и Агата!» — подписала кадр Марина Юдашкина.

Подписчики вдовы Валентина Юдашкина тут же заявили, что внуки очень похожи на своих бабушку и деда.

«Аркаша и Агатушка так похожи на дедушку Валентина Абрамовича», — написала пользователь Елена Самсонова.

«На первый взгляд, Валентин и Марина! Молодцы родители детишек, отлично постарались», — высказалась подписчица по имени Марина.

Читайте также:

Читайте также