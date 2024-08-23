Марина Юдашкина открыла ресторан «Yudashkin Сад» в центре Москвы

Спустя год с небольшим после смерти известного кутюрье Валентина Юдашкина , его вдова Марина Юдашкина решилась на создание нового проекта.

В самом центре Москвы Марина Юдашкина открыла новый ресторан.

«Открылся ресторан «Yudashkin Сад». Ждем вас!» — объявила Марина Юдашкина в своем телеграм-канале.

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Публикацию Марина Юдашкина сопроводила несколькими снимками, по которым можно сделать вывод, что заведение это — для людей утонченных, с хорошим вкусом.