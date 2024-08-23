Марина Юдашкина открыла ресторан «Yudashkin Сад» в центре Москвы

Марина Юдашкина и ныне покойный Валентин Юдашкин. Фото: Global Look Press

Марина Юдашкина решилась на новый проект после смерти мужа.

Спустя год с небольшим после смерти известного кутюрье Валентина Юдашкина, его вдова Марина Юдашкина решилась на создание нового проекта.

В самом центре Москвы Марина Юдашкина открыла новый ресторан.

«Открылся ресторан «Yudashkin Сад». Ждем вас!» — объявила Марина Юдашкина в своем телеграм-канале.

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Публикацию Марина Юдашкина сопроводила несколькими снимками, по которым можно сделать вывод, что заведение это — для людей утонченных, с хорошим вкусом.

Интерьер нового ресторана Марины Юдашкиной. Фото: телеграм-канал Марины Юдашкиной

Интерьер ресторана выдержан в бело-графитовых тонах. В нем много зелени и цветов. В основном, это белые-желтые гортензии, которые растут в изящных кашпо. Выглядит все невероятно стильно и роскошно.

Интерьер ресторана Марины Юдашкиной. Фото: телеграм-канал Марины Юдашкиной

Интерьер ресторана Марины Юдашкиной. Фото: телеграм-канал Марины Юдашкиной

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