Марина Юдашкина открыла ресторан «Yudashkin Сад» в центре Москвы

Спустя год с небольшим после смерти известного кутюрье
В самом центре Москвы Марина Юдашкина открыла новый ресторан.
«Открылся ресторан «Yudashkin Сад». Ждем вас!» — объявила Марина Юдашкина в своем телеграм-канале.
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Публикацию Марина Юдашкина сопроводила несколькими снимками, по которым можно сделать вывод, что заведение это — для людей утонченных, с хорошим вкусом.
Интерьер нового ресторана Марины Юдашкиной. Фото: телеграм-канал Марины Юдашкиной
Интерьер ресторана выдержан в бело-графитовых тонах. В нем много зелени и цветов. В основном, это белые-желтые гортензии, которые растут в изящных кашпо. Выглядит все невероятно стильно и роскошно.
Интерьер ресторана Марины Юдашкиной. Фото: телеграм-канал Марины Юдашкиной
Интерьер ресторана Марины Юдашкиной. Фото: телеграм-канал Марины Юдашкиной
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