Как Лиза Арзамасова попала в кино?

Лиза Арзамасова решила, что хочет стать актрисой в раннем детстве. Настолько раннем, что уже в четыре года сыграла свою первую роль. Она снялась в эпизоде фильма «Ковчег». Мама Лизы Арзамасовой вспоминала, что ее дочь увидела мультик «Красная шапочка» и сразу же спросила, как ей тоже попасть на экран. И, видя тягу дочери к киноиндустрии, родители не стали этому противиться.

В семилетнем возрасте Лиза Арзамасова увлеклась танцами и пением. Примечательно, что будущая звезда сериала «Папины дочки» принимала участие в детском песенном конкурсе в Голливуде. Но призовое место получить не смогла. Зато это стало отличным дополнением к портфолио.

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