Обнародованы слова Стефановича о Пугачевой: «Самый большой блеф»

Александр Стефанович и сам был не рад тому, какое влияние появилось у Аллы Пугачевой . Несмотря на то, что именно бывшему мужу она была обязана созданием театра Аллы Пугачевой , режиссер певицу не жаловал. Об этом сообщил известный певец Игорь Наджиев.

Артист напомнил, что к успеху Примадонны многие приложили руку. И Стефанович был одним из тех, кто прокладывал ей путь к огромной популярности. Уже после развода с Аллой Борисовной режиссер лично сказал Наджиеву, что думал об экс-супруге.

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«Я прекрасно запомнил его слова о ней: «Самый большой блеф конца ХХ века в Советском Союзе — это популярность Аллы Пугачевой ». Это его слова, Стефановича, ее мужа. Который, как Пигмалион Галатею, ее создавал», — рассказал Игорь Наджиев.

По материалам «АиФ»