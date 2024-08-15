Обнародованы слова Стефановича о Пугачевой: «Самый большой блеф»
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
Об откровениях покойного режиссера рассказал Игорь Наджиев.
Александр Стефанович и сам был не рад тому, какое влияние появилось у Аллы Пугачевой. Несмотря на то, что именно бывшему мужу она была обязана созданием театра Аллы Пугачевой, режиссер певицу не жаловал. Об этом сообщил известный певец Игорь Наджиев.
Артист напомнил, что к успеху Примадонны многие приложили руку. И Стефанович был одним из тех, кто прокладывал ей путь к огромной популярности. Уже после развода с Аллой Борисовной режиссер лично сказал Наджиеву, что думал об экс-супруге.
«Я прекрасно запомнил его слова о ней: «Самый большой блеф конца ХХ века в Советском Союзе — это популярность Аллы Пугачевой». Это его слова, Стефановича, ее мужа. Который, как Пигмалион Галатею, ее создавал», — рассказал Игорь Наджиев.