Психолог Коробченко рассказала, что переживают дочки и сын Алсу из-за развода: «Безусловно, дети оказались в стрессе»

Алсу получила
Психолог
«В любом случае развод — это огромное испытание для самой семьи, а тем более для детей. Меняется вся система взаимоотношений, которая была выстроена до этого. Поэтому, безусловно, дети оказались в стрессе, и этот стресс они будут переживать. Как же все-таки скажется, если дети окажутся с кем-то с одним из родителей? Здесь напрямую все зависит от того, насколько родители разумны и думают о психологическом здоровье ребенка.
Алсу с детьми. Фото: соцсети Алсу
Очень часто бывает так, что после развода родители начинают за счет детей покрывать свои обиды, манипулировать, в том числе детьми, чтобы виновника произошедшего или виновницу произошедшего как-то наказать. Вот если этот же сценарий будет проигран и дети окажутся таким полем боя между двумя бывшими супругами, то ничего хорошего, конечно, ждать не нужно. Но насколько я вижу и понимаю, насколько разумна и мудра Алсу, я думаю, что она все сделает для того, чтобы детям было комфортно в первую очередь и чтобы их папа мог совершенно спокойно осуществлять свою отцовскую роль и миссию.
Во многом то, как будут себя чувствовать дети после развода, с кем бы они не остались, зависит от мудрости и понимания своей роли родителей именно взрослыми людьми. Если это будет все соблюдено, то, в принципе, ко всему мы привыкаем и адаптируемся. Спустя время Ян Абрамов и Алсу смогут уже выстроить партнерские отношения, которые будут строиться прежде всего на том, чтобы обеспечить хорошее спокойное будущее для своих детей», — пояснила психолог.
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