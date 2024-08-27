Психолог Коробченко рассказала, что переживают дочки и сын Алсу из-за развода: «Безусловно, дети оказались в стрессе»

Очень часто бывает так, что после развода родители начинают за счет детей покрывать свои обиды, манипулировать, в том числе детьми, чтобы виновника произошедшего или виновницу произошедшего как-то наказать. Вот если этот же сценарий будет проигран и дети окажутся таким полем боя между двумя бывшими супругами, то ничего хорошего, конечно, ждать не нужно. Но насколько я вижу и понимаю, насколько разумна и мудра Алсу, я думаю, что она все сделает для того, чтобы детям было комфортно в первую очередь и чтобы их папа мог совершенно спокойно осуществлять свою отцовскую роль и миссию.

Во многом то, как будут себя чувствовать дети после развода, с кем бы они не остались, зависит от мудрости и понимания своей роли родителей именно взрослыми людьми. Если это будет все соблюдено, то, в принципе, ко всему мы привыкаем и адаптируемся. Спустя время Ян Абрамов и Алсу смогут уже выстроить партнерские отношения, которые будут строиться прежде всего на том, чтобы обеспечить хорошее спокойное будущее для своих детей», — пояснила психолог.