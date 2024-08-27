Андрей Губин — о своем диагнозе: «Пятнадцать лет с болячками борюсь»
Андрей Губин. Фото: кадр программы «Суперстар! Возвращение»
Певец Андрей Губин откровенно рассказал о травме.
Невероятно популярный в 90-х годах прошлого века автор песен и исполнитель Андрей Губин рассказал, что на протяжении многих лет испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
Именно из-за них он поставил на паузу свою успешную творческую карьеру и до сих пор отказывается выступать, хотя такие предложения поступают Андрею Губину, по его словам, постоянно.
«Пятнадцать лет с болячками борюсь. Иногда тяжело до магазина дойти. Проблема с позвоночником, спортивная травма в детстве», — поделился Андрей Губин.
Музыкант рассказал, что сейчас живет в Египте, в маленькой деревне на пять тысяч жителей, где никто не знает, кто он и чем знаменит. В тишине Андрей Губин продолжает работать. Он пишет песни. Новых композиций уже порядка ста. Правда, ресурса записать их на студии у Андрея Губина нет. Но музыкант уверен, что он справится со всем и обязательно вернется на сцену.