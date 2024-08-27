Андрей Губин — о своем диагнозе: «Пятнадцать лет с болячками борюсь»

Невероятно популярный в 90-х годах прошлого века автор песен и исполнитель Андрей Губин рассказал, что на протяжении многих лет испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

Именно из-за них он поставил на паузу свою успешную творческую карьеру и до сих пор отказывается выступать, хотя такие предложения поступают Андрею Губину , по его словам, постоянно.

«Пятнадцать лет с болячками борюсь. Иногда тяжело до магазина дойти. Проблема с позвоночником, спортивная травма в детстве», — поделился Андрей Губин .

Музыкант рассказал, что сейчас живет в Египте , в маленькой деревне на пять тысяч жителей, где никто не знает, кто он и чем знаменит. В тишине Андрей Губин продолжает работать. Он пишет песни. Новых композиций уже порядка ста. Правда, ресурса записать их на студии у Андрея Губина нет. Но музыкант уверен, что он справится со всем и обязательно вернется на сцену.

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«Жизнь так устроена, есть проблемы. Но нельзя закапывать свой талант, мне был дан дар писать тексты и музыку, я его должен попытаться реализовать», — добавил Андрей Губин .

По материалам телеграм-канала Mash