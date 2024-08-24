Борющийся с редкой болезнью Андрей Губин появился на публике в Сочи впервые за долгое время

Андрей Губин и Жанна Фриске. Фото: Global Look Press

Андрей Губин не стал выступать во время своего творческого вечера.

Андрей Губин уже давно не выступает на сцене. Почти 20 лет назад он решил поставить на паузу свое творчество. У артиста начались проблемы со здоровьем. Он ведет затворнический образ жизни. Певец крайне редко появляется на публике. Примечательно, что у него развилось редкое заболевание прозопалгию – из-за этого недуга человек испытывает сильнейшие боли в лице. Это стало причиной, почему он не поет больше. Однако Игорь Крутой позвал его на фестиваль «Новая волна» в Сочи.

На этот раз Губин приехал. Он присутствовал на вечере, который был посвящен его творчеству. Артист снова не стал петь, но дал наставления молодым исполнителям. Он порекомендовал им дерзать, не боятся совершать ошибок и искать свое лицо в творчестве, чтобы быть узнаваемыми.

На этот раз Андрей многие осыпали комплиментами. Он сделал стильную стрижку, облачился в брюки и толстовку. Пользователи Сети уверены, что певец чувствует себя лучше. Он не перестает общаться с врачами, чтобы бороться с болезнью. Однако говорит артист с трудом. Также ему не удалось избавиться от признаков старения. Его лицо выглядит уставшим и покрыто морщинами. Но 50 лет Губин похвастался, что у него появилась возлюбленная.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также:

Читайте также