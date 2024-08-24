Борющийся с редкой болезнью Андрей Губин появился на публике в Сочи впервые за долгое время

На этот раз Губин приехал. Он присутствовал на вечере, который был посвящен его творчеству. Артист снова не стал петь, но дал наставления молодым исполнителям. Он порекомендовал им дерзать, не боятся совершать ошибок и искать свое лицо в творчестве, чтобы быть узнаваемыми.
На этот раз Андрей многие осыпали комплиментами. Он сделал стильную стрижку, облачился в брюки и толстовку. Пользователи Сети уверены, что певец чувствует себя лучше. Он не перестает общаться с врачами, чтобы бороться с болезнью. Однако говорит артист с трудом. Также ему не удалось избавиться от признаков старения. Его лицо выглядит уставшим и покрыто морщинами. Но 50 лет Губин похвастался, что у него появилась
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