Андрей Губин: «Я живу в Египетской деревне. Там тихо»
Андрей Губин и Жанна Фриске на архивном снимке. Фото: Global Look Press
Андрей Губин рассказал, почему выбрал Египет для жизни.
Популярный в 90-х года прошлого века исполнитель и автор песен Андрей Губин несколько лет назад пропал с экранов. Поклонники, влюбленные в его творчество, и сейчас готовы слушать его хиты.
Андрей Губин обещает, что уже не обманет ожиданий своих фанатов. Андрей Губин заявил, что намерен вернуться на сцену. И все эти годы забвения работал над созданием новых песен. Их он написал уже порядка ста. Дело за малым — записать все на студии. А на это у Андрея Губина ресурсов пока нет.
Музыкант признался, что живет настоящим отшельником в Египте, где его никто не знает и не трогает.