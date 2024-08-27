Андрей Губин: «Я живу в Египетской деревне. Там тихо»

Популярный в 90-х года прошлого века исполнитель и автор песен Андрей Губин несколько лет назад пропал с экранов. Поклонники, влюбленные в его творчество, и сейчас готовы слушать его хиты.

Андрей Губин обещает, что уже не обманет ожиданий своих фанатов. Андрей Губин заявил, что намерен вернуться на сцену. И все эти годы забвения работал над созданием новых песен. Их он написал уже порядка ста. Дело за малым — записать все на студии. А на это у Андрея Губина ресурсов пока нет.

Музыкант признался, что живет настоящим отшельником в Египте, где его никто не знает и не трогает.

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«Я живу в Египетской деревне, пять тысяч человек населения, живу на самом краю. Зато там тихо», — рассказал Андрей Губин .

Андрей Губин добавил, что много лет борется с тяжелыми болезнями, из-за которых и отказался выступать. Кстати, поклонники и сейчас готовы платить деньги, чтобы увидеть Губина на своих корпоративах.

«Мне предлагают деньги приличные за выступления в России. Но я не могу работать на уровне хуже, чем я понимаю. Планку не надо опускать», — озвучил Андрей Губин свою позицию.

По материалам телеграм-канала Mash