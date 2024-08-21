Ольга Бузова подтвердила дату выхода реалити-шоу «Звезды в джунглях»: «Смотрите нас с 22 сентября»

Бузова преображалась для съемок, меня наряды и прически. Недавно она вернулась в Москву. Телеведущая сразу окунулась в работу. Она дает концерты, ездит на разные мероприятия. И на днях на Неделе моды в Екатеринбурге Ольга ответила журналистам о дате выхода шоу:
«Да ,смотрите нас с 22 сентября на ТНТ», — объявила она.
Напомним, что ранее другой проект «Сокровища императора», которые снимали в Китае в 2023 году, стал очень популярным и обсуждаемым.
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