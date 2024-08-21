Ольга Бузова подтвердила дату выхода реалити-шоу «Звезды в джунглях»: «Смотрите нас с 22 сентября»

Ольга Бузова летом снова на месяц покинула Россию. На этот раз она отправилась не в Африку, а в Колумбию. Ей компанию снова составил Михаил Галустян. Они ведут шоу про звезд, которым нужно выживать в непростых условиях и проходить испытания, чтобы получить еду и остаться в проекте. Пока остается тайной, кто принял участие в шоу, которое получило название «Звезды в джунглях».

Бузова преображалась для съемок, меня наряды и прически. Недавно она вернулась в Москву. Телеведущая сразу окунулась в работу. Она дает концерты, ездит на разные мероприятия. И на днях на Неделе моды в Екатеринбурге Ольга ответила журналистам о дате выхода шоу:

«Да ,смотрите нас с 22 сентября на ТНТ», — объявила она.

Напомним, что ранее другой проект «Сокровища императора», которые снимали в Китае в 2023 году, стал очень популярным и обсуждаемым.