Экс-генпродюсер «Дома-2» Михайловский — о романе Бузовой и Третьякова: «Мы всячески подогревали эту историю»

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова и Роман Третьяков были одной из самых ярких пар за всю историю телестройки.

Бывший генеральный продюсер реалити-шоу «Дом-2» Алексей Михайловский рассказал, почему Ольга Бузова ошиблась, выбирая себе в пару Романа Третьякова.

Вместе с экс-участницей проекта Ольгой Солнце Алексей Михайловский стал гостем YouTube-шоу «Как это было» с Яной Чуриковой и раскрыл некоторые тайны телестройки.

По его словам, за Ольгой Бузовой активно ухаживал Стас Каримов. Молодой человек был по-настоящему влюблен. Но Ольга Бузова предпочла другого. Она выбрала Романа Третьякова.

«Когда уже случилась пара Рома-Оля, мы всячески подогревали эту историю», — рассказал Алексей Михайловский.

Алексей Михайловский и Ольга Солнце с Яной Чуриковой. Фото: кадр YouTube-шоу «Как это было» с Яной Чуриковой

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По словам Михайловского, Каримов тоже нравился Бузовой, но Третьяков был более яркой фигурой. Энергичный, надежный, со многими дружил, мог легко обо всем договориться, решить любую проблему.

Но Роман Третьяков быстро остыл и рассматривал Ольгу Бузову уже как возможность подогревать интерес поклонников к своей персоне.

Стас Каримов же вышел из любовного треугольника и покинул проект. Не так давно он женился во второй раз и вновь стал отцом.

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