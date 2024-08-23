Экс-генпродюсер «Дома-2» Михайловский — о романе Бузовой и Третьякова: «Мы всячески подогревали эту историю»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

По словам Михайловского, Каримов тоже нравился Бузовой, но Третьяков был более яркой фигурой. Энергичный, надежный, со многими дружил, мог легко обо всем договориться, решить любую проблему.

Но Роман Третьяков быстро остыл и рассматривал Ольгу Бузову уже как возможность подогревать интерес поклонников к своей персоне.

Стас Каримов же вышел из любовного треугольника и покинул проект. Не так давно он женился во второй раз и вновь стал отцом.