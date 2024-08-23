Экс-генпродюсер «Дома-2» Михайловский — о романе Бузовой и Третьякова: «Мы всячески подогревали эту историю»

Бывший генеральный продюсер реалити-шоу «Дом-2» Алексей Михайловский рассказал, почему
Вместе с экс-участницей проекта
По его словам, за
«Когда уже случилась пара Рома-Оля, мы всячески подогревали эту историю», — рассказал Алексей Михайловский.
Алексей Михайловский и
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По словам Михайловского, Каримов тоже нравился Бузовой, но Третьяков был более яркой фигурой. Энергичный, надежный, со многими дружил, мог легко обо всем договориться, решить любую проблему.
Но
Стас Каримов же вышел из любовного треугольника и покинул проект. Не так давно он женился во второй раз и вновь стал отцом.
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