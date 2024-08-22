Экс-бойфренда Ольги Бузовой Радия Лебедева обвинили в краже 11 миллионов рублей

Полузащитница «Зенита» Лина Якупова утверждает, что стала одной из жертв Радия Лебедева. Она рассказала, что Радий втирается в доверие к людям, а потом сообщает, что имеет доступ к электронным аукционам, где можно купить автомобиль дешевле рынка. Он начинает предлагать помочь купить желаемую машину по заманчивой цене. Лина дала ему деньги на два автомобиля, но так и их и не увидела. Потом Лебедев попросил у нее денег на адвоката, когда стал фигурантом уголовного дела.
В итоге она поняла, что ее просто обманули. Футболистка сообщила в органы об ущербе на сумму 11 миллионов рублей. От Радия Лебедева она получила только 900 тысяч рублей.
По материалам телеграм-канала «Mash на Мойке»
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