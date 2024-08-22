Экс-бойфренда Ольги Бузовой Радия Лебедева обвинили в краже 11 миллионов рублей

Ольга Бузова была в браке с Дмитрием Тарасовым . Однако у них все закончилось разводом. Также телеведущая пыталась строить отношения с сыроваром Денисом Лебедевым , но потом она узнала, что тот пытался заработать деньги за счет знакомства с ней. А теперь стало известно, что в центре внимания оказался другой бывший бойфренд Ольги Бузовой — Радий Лебедев.

Полузащитница «Зенита» Лина Якупова утверждает, что стала одной из жертв Радия Лебедева. Она рассказала, что Радий втирается в доверие к людям, а потом сообщает, что имеет доступ к электронным аукционам, где можно купить автомобиль дешевле рынка. Он начинает предлагать помочь купить желаемую машину по заманчивой цене. Лина дала ему деньги на два автомобиля, но так и их и не увидела. Потом Лебедев попросил у нее денег на адвоката, когда стал фигурантом уголовного дела.

В итоге она поняла, что ее просто обманули. Футболистка сообщила в органы об ущербе на сумму 11 миллионов рублей. От Радия Лебедева она получила только 900 тысяч рублей.

По материалам телеграм-канала «Mash на Мойке»