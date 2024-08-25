Режиссер Аким Салбиев вспомнил, как лично гримировал Алена Делона: «Ему это понравилось»

Режиссер Аким Салбиев рассказал, как много лет назад во время съемок своего фильма познакомился в Париже с
Режиссер признался, что не взял с собой на съемочную площадку гримера. И сам наносил грим Алену Делону. Работал Салбиев очень деликатно, понимая, какой величины перед ним звезда.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
«Ему это понравилось, он даже спросил: «Как вы хорошо работаете. Вы давно в этом бизнесе?» — рассказал Аким Салбиев.
В этот момент он и признался, что не гример, а режиссер фильма. В ответ Ален Делон рассмеялся. Благодаря этому
Напомним, Ален Делон скончался 18 августа 2024 года, ему было 88 лет.
По материалам
Читайте также: