Адвокат Вербицкая-Линник — о завещании Делона: «Дочь может потерять все»

Борьба за наследство Алена Делона обещает быть тяжелой. Родственники
Теперь его сыновья Энтони и Ален-Фабьен намерены отсудить у сестры свою часть. Они утверждают, что Ален Делон из-за болезни Альцгеймера был невменяем и подписал завещание под давлением Анушки. В разговоре с
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«В случае если любой из заинтересованных наследников докажет порок воли, что значит, что в момент составления завещания Ален Делон находился под принуждением (был вынужден) или не понимал, что делает, то такое завещание будет признано недействительным.
И более того такой наследник вполне может быть признан недостойным и лишиться всего. Так что дочь Анушку ждут очень непростые времена — в ход пойдет все: свидетели, лжесвидетели, документы. Растянуться весь этот процесс может на долгие годы», — пояснила юрист.
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