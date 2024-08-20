Адвокат Вербицкая-Линник — о завещании Делона: «Дочь может потерять все»

Ален Делон. Фото: Global Look Press

Дочь Делона Анушка получила половину его наследства.

Борьба за наследство Алена Делона обещает быть тяжелой. Родственники умершего на днях актера уже рвут и мечут из-за его завещания. Согласно документу, Ален Делон отдал половину своего состояния дочери Анушке. А наследство, к слову, не маленькое. По данным инсайдеров, он оставил после себя 300 миллионов евро.

Теперь его сыновья Энтони и Ален-Фабьен намерены отсудить у сестры свою часть. Они утверждают, что Ален Делон из-за болезни Альцгеймера был невменяем и подписал завещание под давлением Анушки. В разговоре с Teleprogramma.org адвокат Юлия Вербицкая-Линник объяснила, как будет проходить война за огромное наследство.

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«В случае если любой из заинтересованных наследников докажет порок воли, что значит, что в момент составления завещания Ален Делон находился под принуждением (был вынужден) или не понимал, что делает, то такое завещание будет признано недействительным.

И более того такой наследник вполне может быть признан недостойным и лишиться всего. Так что дочь Анушку ждут очень непростые времена — в ход пойдет все: свидетели, лжесвидетели, документы. Растянуться весь этот процесс может на долгие годы», — пояснила юрист.

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